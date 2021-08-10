Ternium Pesqueria tesisinin üretim kapasitesini 600.000 mt artıracak

Salı, 10 Ağustos 2021 11:05:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Güney Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, Meksika’da yer alan Pesqueria tesisinin üretim kapasitesini 600.000 mt artırmayı planladığını duyurdu.

Şirket, bu yılın Mayıs ayında, söz konusu tesisinde, yeni sıcak sac haddehanesini devreye almıştı.

Ternium, Meksika’daki güçlü çelik mamul talebini karşılamak için yeni sıcak sac haddehanesinin, sundukları “yüksek kaliteli” çelik mamulleri yılsonuna kadar yaklaşık 600.000 mt artıracağını belirtti.

CEO Maximo Vedoya, Ternium Mexico’nun, piyasanın geleceğine yönelik olumlu beklentileri olduğunu söyledi.

Vedoya sözlerine, “Sanayi sektörü sayesinde ülkedeki satışlarımızın yılın ikinci yarısında büyüme göstermesini bekliyoruz. Söz konusu sektörde, çelik talebi oldukça güçlü seyrediyor. Elektrik motoru ve ev aletleri gibi imalat sektörlerinin son kullanıcı talepleri rekor bir seviye ulaşmış durumda. Bu sayede, bekleyen siparişleri, çelik tüketimini önemli ölçüde artırıyor. Meksika’da, otomotiv sektörünün de son kullanıcı talebi güçlü. Ayrıca, söz konusu imalat sektörlerinin ülkede yaptıkları yatırımlarını da artırdıklarını görüyoruz. Yeni sıcak haddehanemiz, sanayi sektörlerinin ürün ihtiyacına yönelik kurulduğu için Pesqueria tesisinin üretim kapasitesini artırmak, zaman içerisinde pazar payımızı da artırmamıza yardımcı olacak,” şeklinde devam etti.