﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ternium Pesqueria tesisi için son teknoloji asitleme hattı sipariş etti

Cuma, 16 Aralık 2022 10:50:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksikalı çelik üreticisi Ternium, kapasite artırımına yönelik 1 milyar $ yatırım yaptığı Pesqueria tesisi için Avusturyalı Andritz AG’den yıllık 500.000 mt kapasiteli son teknoloji asitleme hattı satın alacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yeni hat çoğunlukla otomobil ve elektrikli ev aletleri sektörlerine yönelik üretim yapmak için kullanılacak. Hattın 2024 yılının ortasında devreye alınması planlanıyor,” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ekipman ekstra geniş şeritleri işlemede kullanılacak itme-çekme hattı ve yüksek türbülanslı hidroklorik asitleme teknolojisi içerecek.

Ternium’un yatırım programı yaklaşık 1 milyar $’lık yeni soğuk haddeleme, sıcak galvanizleme, asitleme ve bitirme hatlarından oluşuyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Ternium México 

Benzer Haber ve Analizler

Ternium galvanizleme ve asitleme birimleri inşa etmek amacıyla Meksika’da 1 milyar $ yatırım yapacak

21 Şub | Çelik Haberler

Ternium Pesqueria tesisinin üretim kapasitesini 600.000 mt artıracak

10 Ağu | Çelik Haberler

Ternium Mexico Puebla tesisine 28,5 milyon $ yatırım yapacak

16 Eyl | Çelik Haberler

Ternium Mexico otomotiv sektörüne yönelik yeni çift fazlı çelik geliştirdi

01 Şub | Çelik Haberler

Ternium Mexico sıcak haddeleme tesisinde bakım çalışmalarına başladı

06 Kas | Çelik Haberler

Meksikalı çelik üreticileri çevrim santrali kuracak

08 Nis | Çelik Haberler

Ternium, Meksika’daki Tenigal tesisinde kapasiteyi artırmayı planlıyor

12 Haz | Çelik Haberler

Ternium galvanizleme ve asitleme birimleri inşa etmek amacıyla Meksika’da 1 milyar $ yatırım yapacak

21 Şub | Çelik Haberler

Ternium Pesqueria tesisinin üretim kapasitesini 600.000 mt artıracak

10 Ağu | Çelik Haberler

Ternium Mexico Puebla tesisine 28,5 milyon $ yatırım yapacak

16 Eyl | Çelik Haberler