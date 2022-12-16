Ternium Pesqueria tesisi için son teknoloji asitleme hattı sipariş etti

Cuma, 16 Aralık 2022 10:50:28 (GMT+3) | San Diego

Meksikalı çelik üreticisi Ternium, kapasite artırımına yönelik 1 milyar $ yatırım yaptığı Pesqueria tesisi için Avusturyalı Andritz AG’den yıllık 500.000 mt kapasiteli son teknoloji asitleme hattı satın alacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yeni hat çoğunlukla otomobil ve elektrikli ev aletleri sektörlerine yönelik üretim yapmak için kullanılacak. Hattın 2024 yılının ortasında devreye alınması planlanıyor,” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ekipman ekstra geniş şeritleri işlemede kullanılacak itme-çekme hattı ve yüksek türbülanslı hidroklorik asitleme teknolojisi içerecek.

Ternium’un yatırım programı yaklaşık 1 milyar $’lık yeni soğuk haddeleme, sıcak galvanizleme, asitleme ve bitirme hatlarından oluşuyor.