Ternium Arjantin’de rüzgar santrali inşa edecek

Arjantin’in başlıca yassı mamul üreticisi Ternium, Olavarria’da rüzgar santrali kurmak amacıyla 160 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.
Kapasitesi 72 megavat seviyesinde yer alacak olan santral sayesinde şirket, ulusal şebekeden sağladığı enerji ihtiyacının yaklaşık %65’ini yenilenebilir enerjiyle değiştirecek.
Ternium CEO’su Maximo Vedoya, yenilenebilir enerji kullanımının karbonsuz üretime geçiş ve sürdürülebilir üretimi destekleme planları doğrultusunda artırıldığını ifade etti.
İnşasına bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacak olan santralin önümüzdeki yılın ikinci yarısında devreye alınması bekleniyor.
Ternium 2030 yılına kadar karbon salımını %20 azaltmayı hedefliyor.