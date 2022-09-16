ArcelorMittal Acindar ve PCR rüzgar çiftliği projesine yaptıkları yatırımları artırıyor

Cuma, 16 Eylül 2022 10:21:52 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal’in Arjantin’de yer alan bağlı kuruşu ArcelorMittal Acindar ve Petroquimica Comodoro Rivadavia (PCR) San Luis Norte’de bulunan rüzgar çiftliğine yaptıkları ortak yatırımı 70 milyon $ artırma kararı aldı.

Böylelikle söz konusu projeye yapılan toplam yatırımın 210 milyon $ seviyesine ve enerji üretim kapasitesinin 112,5 megavata yükseldiği, Acindar’ın önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren enerji tüketiminin %30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabileceği ifade edildi.

Öte yandan şu an faaliyet gösteren 17 türbine ek sekiz yeni Vestas rüzgar türbini de kurulacak. Acindar ayrıca rüzgar çiftliğinde 18 megavatlık güneş enerjisi panelleri kurmayı da planlıyor.

Şirket 2030 yılına kadar karbon salımını %30 azaltmayı hedeflediğini bildirmişti.