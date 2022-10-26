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Gerdau Arjantin tesisine 10 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor

Çarşamba, 26 Ekim 2022 09:27:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Gerdau Argentina ve Uruguay Yöneticisi Guillermo Maglieri, şirketin Arjantin’de yer alan Perez çelik tesisine 10 milyon $’dan fazla yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Bölgede çelik sektörü için çok sayıda fırsat olduğunu ifade eden Maglieri, yatırım projelerinin gözden geçirildiğini ve önümüzdeki yıl içerisinde hayata geçirileceğini söyledi.

Elektrik ark ocaklı üretim yapan Perez tesisinin ham çelik üretim ve haddeleme kapasiteleri sırasıyla yıllık 650.000 mt ve yıllık 240.000 mt seviyelerinde yer alıyor. Tesiste otomotiv, tarım, inşaat ve ev aletleri sektörlerine yönelik uzun mamul üretimi yapılıyor.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım Gerdau 

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