Tenova ve Snam çelik üretimini karbondan arındırmak için iş birliği yapıyor

Cuma, 14 Ocak 2022 15:22:40 (GMT+3) | İstanbul

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Tenova ile İtalyan Snam ülke içinde ve yurt dışında çelik sektörünün karbondan arındırılmasına yönelik iş birliği yapmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Şirketler, çelik üretim sürecinde karbon salımını önemli ölçüde azaltmak amacıyla yeşil hidrojen kullanımına dayalı entegre çözümler tasarlamak için önümüzdeki üç yıl boyunca iş birliği yapacak.

Snam, hidrojen teknolojileri ve nakliye konusunda iş birliğine katkıda bulunurken, Tenova, özellikle yeniden ısıtma ile ısıtma işlemleri için yanma sistemleri ve elektrik ark ocakları konularındaki bilgi birikimiyle katkı sağlayacak.