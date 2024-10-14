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Tenova Delna’ya asit rejenerasyon tesisi tedarik edecek

Pazartesi, 14 Ekim 2024 12:26:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia Group’un rulo ve filmaşin asitleme hizmetleri gerçekleştiren bağlı kuruluşu Delna S.p.A’ya bir asit rejenerasyon tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Tesis saatte 2.000 litre kapasiteye sahip olacak.

Yeni asit rejenerasyon tesisi, çelik üretimini talebe göre şekillendirmeye olanak tanıyan BLUEdriven™ teknolojisiyle donatılacak. Bu konfigürasyon enerji tüketimini optimize etmesinin yanı sıra tesisin ekolojik ayak izini azaltacak ve ömrünü uzatacak.

Tesisin kurulumu tamamlandığında Tenova, tesisin performansını optimize etmek amacıyla 24 ay boyunca teknik ve teknolojik destek sağlayacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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