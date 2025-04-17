 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tenaris...

Tenaris Ecopetrol’ın faaliyetlerini desteklemeye devam edecek

Perşembe, 17 Nisan 2025 11:06:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Kolombiya’nın en büyük enerji şirketi Ecopetrol ile olan ticari anlaşmasının iki yıllığına yenilendiğini duyurdu. Söz konusu şirketler, 15 yılı aşkın süredir iş birliği yapıyor.

Böylelikle Tenaris, TenarisHydril Blue® ve TXP® BTC markaları altında sunduğu bağlantı elemanlarının, Chrome13 S markası altındaki yüksek krom içerikli martensitik paslanmaz çeliğinin ve iç kaplama çözümlerinin tedarikine devam ederek Ecopetrol’ın faaliyetlerini destekleyecek.


Etiketler: Avrupa Birliği Tenaris Group 

Benzer Haber ve Analizler

Tenaris Romanya’da yenilenebilir enerjiye geçiş yaptı

14 Nis | Çelik Haberler

Tenaris Mattr’ın boru kaplama işletmesinin alımını tamamladı

04 Ara | Çelik Haberler

Tenaris Almanya’daki jeotermal projesi için muhafaza borusu tedarik etti

18 Eki | Çelik Haberler

Tenaris Brezilya’daki doğal gaz projesi için kaynaklı hat borusu tedarik edecek

07 Eyl | Çelik Haberler

Tenaris Hollanda merkezli boru kaplama şirketini satın alacak

23 Ağu | Çelik Haberler

Tenaris, Neptune Energy'nin sondaj projesine OCTG boru tedarik edecek

22 May | Çelik Haberler

Avrupalı ​​şirketler ortak geri dönüşüm projesi geliştirecek

02 Mar | Çelik Haberler

Tenaris satışlarının dördüncü çeyrekte biraz daha artmasını bekliyor

08 Kas | Çelik Haberler

Tenaris’in satış gelirleri birinci çeyrekte yükseldi, ikinci çeyrekte satışların biraz daha artması bekleniyor

29 Nis | Çelik Haberler

Tenaris savaş nedeniyle Rusya ile ticareti askıya aldı

15 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis