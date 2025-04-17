Tenaris Ecopetrol’ın faaliyetlerini desteklemeye devam edecek

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Kolombiya’nın en büyük enerji şirketi Ecopetrol ile olan ticari anlaşmasının iki yıllığına yenilendiğini duyurdu. Söz konusu şirketler, 15 yılı aşkın süredir iş birliği yapıyor.

Böylelikle Tenaris, TenarisHydril Blue® ve TXP® BTC markaları altında sunduğu bağlantı elemanlarının, Chrome13 S markası altındaki yüksek krom içerikli martensitik paslanmaz çeliğinin ve iç kaplama çözümlerinin tedarikine devam ederek Ecopetrol’ın faaliyetlerini destekleyecek.