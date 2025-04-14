Tenaris Romanya’da yenilenebilir enerjiye geçiş yaptı

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Avrupa Birliğinin desteğiyle Romanya’da ilk güneş enerjisi santralini devreye aldığını duyurdu.

Şirketin Călărași çelik tesisine fotovoltaik paneller aracılığıyla temiz enerji sağlayacak olan 20 MW kapasiteli projenin %70’i Tenaris ve geri kalanı AB’nin Dönüşüm ve Dayanıklılık Planı tarafından finanse edildi.

Tenaris’in Doğu Avrupa, Kuzey Denizi ve Sahra Altı Afrika Genel Müdürü Mihaela Popescu, proje sayesinde müşterilerine düşük karbonlu ürünler tedarik edeceklerini ve enerji dönüşümüne katkı sağlayacaklarını vurguladı.

İtalya ile Çin’de güneş enerjisi santralleri bulnan şirketin Arjantin’de iki rüzgâr çiftliğinin inşası da sürüyor.