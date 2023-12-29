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Tenaris Buenos Aires’te ikinci rüzgar enerjisi santralini kuracak

Cuma, 29 Aralık 2023 09:27:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Lüksemburg merkezli dikişsiz boru üreticisi Tenaris, Buenos Aires’te ikinci rüzgar enerjisi santralini kurmak için 214 milyon $’lık yatırım yaptığını duyurdu.

91,5 megavat üretim kapasiteli santrali inşaatının iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Yeni santral, tam kapasiteyle çalıştığında Tenaris’in Campana tesisinin tüm enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılamasını sağlayacak.

Tenaris’in Buenos Aires’teki ilk rüzgar enerjisi santrali Kasım ayında faaliyete başlamıştı. 203 milyon $ yatırım yapıldığı tahmin edilen santral 103,2 megavat üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Tenaris Group 

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