Tenaris CEO’su yolsuzluk suçlamalarından beraat etti

Boru üreticisi Tenaris tarafından yapılan açıklamada, Başkan ve CEO Paolo Rocca’ya ilişkin yolsuzluk suçlamalarının, Arjantin Asliye Ceza Mahkemesi tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Şirketin çoğunluk hissesine sahip olan Rocca, 2018 yılında, yolsuzluktan hüküm giyen Arjantin eski Devlet Başkanı Cristina Kirchner ile iş ilişkisi olmasıyla suçlanmıştı.
Kirchner, “yolsuzluk defterleri” davası kapsamında, sözleşmeleri garantilemek amacıyla ticari kuruluşlara rüşvet vermekle suçlanıyordu.
Tenaris açıklamasında, “Asliye Ceza Mahkemesi’nin Rocca’ya ilişkin verdiği karar, savcılık veya mali suçlar birimi tarafından temyize götürülmedi,” ifadesi kullanıldı.