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Ternium ve Tenaris sürdürülebilirlik ödülü kazandı

Cuma, 16 Nisan 2021 12:24:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Güney Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium ve boru üreticisi Tenaris, worldsteel’in sürdürülebilirlik ödülünü kazandı.

Tenaris, Arjantin ve Meksika dahil birçok Güney Amerika ülkesinde faaliyet gösteren bir boru üreticisi. Her iki şirket de worldsteel tarafından “sürdürülebilirlik şampiyonu” olarak ilan edildi.

Şirketler ödülü kazanmak için, birliğin sürdürülebilir gelişim çizelgesini imzalamak, birliğin sürdürülebilirlik göstergelerinden altısı için veri bildirmek, sürdürülebilirlik ile ilgili bir rapor yayımlamak ve birliğin beş ödül kategorisinden birinde aday gösterilmek gibi bazı gereklilikleri yerine getirdi.

Ternium, yaptığı açıklamada “Şirketimiz Şubat ayında, karbon salımını 2030’a kadar %20 düşürmek amacıyla karbonsuzlaştırma için yol haritasını sundu. Şirket geçen yılın sonunda ise, Meksika, Arjantin ve Brezilya’daki tesislerinde uygulanmak üzere yalnızca çevresel projeler için 500 milyon $ değerinde bir yatırım planı başlattı,” ifadelerine yer verdi.


Etiketler: Arjantin  Tenaris Group  Ternium México  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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