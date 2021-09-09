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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %21,3 düştü

Perşembe, 09 Eylül 2021 10:05:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda %21,3 düşüş göstererek 2.105.060 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk sekiz ayında, ABD Tayvan’a yıllık %23,4 düşüşle 864.983 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %50,1 düşüşle 444.077 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ağustos ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %36,7 düşüş ve aylık %1,3 artış göstererek 244.117 mt oldu.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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