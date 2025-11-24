Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %9,5 azaldı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10 düşüşle 1,92 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %1,7 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın ilk on ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %9,5 düşerek 19,15 milyar $ seviyesinde yer aldı.