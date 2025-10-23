 |  Giriş 
Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %9,5 düşüş kaydetti

Perşembe, 23 Ekim 2025 12:29:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,3 düşüşle 1,87 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %9,3 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %9,5 düşerek 17,23 milyar $ seviyesinde yer aldı.

