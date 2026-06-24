Tayvan’ın ana metal ihracat siparişleri 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %3,7 arttı

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,6 artışla 2,16 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Nisan ayında 2,08 milyar $ seviyesinde yer almıştı.

Öte yandan bu yılın ilk beş ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %3,7 artarak 10,1 milyar $ seviyesinde kaydedildi.