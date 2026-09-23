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Tayvan'ın ana metal ihracat siparişleri 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %10,6 arttı

Çarşamba, 23 Eylül 2026 11:21:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %26,8 artışla 2,34 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu siparişlerin değeri Temmuz ayında 2,35 milyar $ seviyesinde yer almıştı.

Öte yandan bu yılın ilk sekiz ayında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %10,6 artarak 16,99 milyar $ seviyesine yükseldi.

Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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