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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Temmuz döneminde %1,2 düştü

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 15:19:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %7,8 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %24,8 düşüşle 2,56 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %7,2 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %1,2 düşerek 20,73 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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