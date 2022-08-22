Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Temmuz döneminde %1,2 düştü

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 15:19:03 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %7,8 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %24,8 düşüşle 2,56 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %7,2 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %1,2 düşerek 20,73 milyar $ seviyesinde yer aldı.