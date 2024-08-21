Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Temmuz döneminde %0,4 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %4,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,4 artışla 2,17 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %0,3 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %0,4 artarak 15 milyar $ seviyesinde yer aldı.