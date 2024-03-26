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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Şubat döneminde %3,2 yükseldi

Salı, 26 Mart 2024 11:58:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %20,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,1 düşüşle 1,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %5,9 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %3,2 artarak 4,07 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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