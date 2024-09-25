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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Ağustos döneminde %0,4 arttı

Çarşamba, 25 Eylül 2024 11:37:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %6,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,2 artışla 2,03 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %4,8 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %0,4 artarak 17,04 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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