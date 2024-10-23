Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Eylül döneminde %0,8 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %1,6 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,3 artışla 2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %6,2 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %0,8 artarak 19,04 milyar $ seviyesinde yer aldı.