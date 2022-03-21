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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Şubat döneminde %26,3 arttı

Pazartesi, 21 Mart 2022 13:42:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %17,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %16,1 artışla 2,73 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %0,1 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %26,3 artarak 6,03 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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