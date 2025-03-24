Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Şubat döneminde %10,7 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %4,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,2 artışla 1,86 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %13,2 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %10,7 düşerek 3,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.