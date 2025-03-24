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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Şubat döneminde %10,7 yükseldi

Pazartesi, 24 Mart 2025 10:32:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %4,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,2 artışla 1,86 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %13,2 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %10,7 düşerek 3,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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