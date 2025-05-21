Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Nisan döneminde %9 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %7,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,1 düşüşle 1,99 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %15,4 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %9 düşerek 7,77 milyar $ seviyesinde yer aldı.