Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Nisan döneminde %0,7 düştü

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 14:32:06 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,5 artışla 2,23 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %23,8 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %0,7 düşerek 8,54 milyar $ seviyesinde yer aldı.