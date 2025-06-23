 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvan’ın...

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mayıs döneminde %9,4 geriledi

Pazartesi, 23 Haziran 2025 12:23:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %0,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,7 düşüşle 1,97 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %7,3 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %9,4 düşerek 9,74 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %6,5 geriledi

11 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Nisan döneminde %9 yükseldi

21 May | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Nisan döneminde %7,4 düştü

08 May | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %8,5 azaldı

11 Nis | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Şubat döneminde %10,7 yükseldi

24 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %7,5 azaldı

10 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak ayında %21,7 geriledi

24 Şub | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak ayında %24,6 azaldı

10 Şub | Çelik Haberler

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2024 yılında %0,3 yükseldi

22 Oca | Çelik Haberler

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri 2024’te %5,7 azaldı

10 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis