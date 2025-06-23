Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mayıs döneminde %9,4 geriledi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %0,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,7 düşüşle 1,97 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %7,3 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %9,4 düşerek 9,74 milyar $ seviyesinde yer aldı.