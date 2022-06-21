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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mayıs döneminde %7,3 arttı

Salı, 21 Haziran 2022 11:52:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %1,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %6,7 düşüşle artışla 3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %14,1 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %7,3 artarak 15,40 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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