Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mayıs döneminde %7,3 arttı

Salı, 21 Haziran 2022 11:52:57 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %1,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %6,7 düşüşle artışla 3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %14,1 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %7,3 artarak 15,40 milyar $ seviyesinde yer aldı.