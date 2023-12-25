Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Kasım döneminde %22,3 azaldı

Pazartesi, 25 Aralık 2023 10:48:46 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,3 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,5 artışla 2,07 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %3,5 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %22,3 düşerek 22,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.