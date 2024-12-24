Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Kasım döneminde %0,7 yükseldi

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %8,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,3 düşüşle 1,94 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %6,6 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %0,7 artarak 23,12 milyar $ seviyesinde yer aldı.