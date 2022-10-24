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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Eylül döneminde %7,1 azaldı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 09:42:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %6,1 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %31 düşüşle 2,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %7,2 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %7,1 düşerek 25,35 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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