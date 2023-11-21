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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Ekim döneminde %23,9 azaldı

Salı, 21 Kasım 2023 11:07:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %3,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,4 düşüşle 1,99 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %5,4 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %23,9 düşerek 20,88 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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