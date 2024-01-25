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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2023’te %20,9 azaldı

Perşembe, 25 Ocak 2024 11:35:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %3,4 artış ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %1,7 düşüşle 2,15 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %0,3 düşüş göstermişti.

Öte yandan 2023 yılında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %20,9 düşerek 25,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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