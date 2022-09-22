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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Ağustos döneminde %3,9 düştü

Perşembe, 22 Eylül 2022 11:06:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Ağustos, Temmuz ayına kıyasla %7,2 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %22,6 düşüşle 2,38 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %7,8 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %3,9 düşerek 23,12 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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