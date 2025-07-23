Tayvan’ın ana metal ihracat siparişleri 2025’in ilk yarısında %9,5 azaldı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %4,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,2 düşüşle 1,88 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %0,8 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %9,5 düşerek 11,62 milyar $ seviyesinde yer aldı.