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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2024 yılında %0,3 yükseldi

Çarşamba, 22 Ocak 2025 11:58:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %5,4 artış ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %4,5 düşüşle 2,05 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %8,8 düşüş göstermişti.

Öte yandan 2024 yılının tamamında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %0,3 artarak 25,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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