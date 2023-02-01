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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2022 yılında %14,5 düştü

Çarşamba, 01 Şubat 2023 09:25:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %4,9 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %33,9 düşüşle 2,18 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %0,9 düşüş göstermişti.

Öte yandan yılın tamamında ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %14,5 düşerek 31,72 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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