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Tayland üç ülkeden ithal soğuk sac için dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 29 Ocak 2025 15:13:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Çin, Vietnam ve Tayvan’dan ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. Bakanlık mevcut vergilerin kaldırılmasının iç piyasaya zarar verip vermeyeceğini inceleyecek.

Söz konusu ürünlere ilk olarak 25 Ocak 2020 tarihinde %0-20,11 oranlarında antidamping vergisi uygulanmaya başlamıştı. Ülkelere ayrı ayrı bakıldığında Çin için %4,24-20,11, Vietnam için %14,35 ve Tayvan için %4,22-17,47 oranlarında yer alan antidamping vergilerinin süresi 25 Ocak 2025 tarihinde sona erdi.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Tayland Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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