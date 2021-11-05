Tayland, Çin ve Güney Kore’den ithal kaplamalı soğuk saca yönelik antidamping vergilerini askıya aldı

Cuma, 05 Kasım 2021 14:05:25 (GMT+3) | İstanbul

Tayland resmi gazetesinde yapılan açıklamaya göre, Tayland Antidamping ve Sübvansiyon Komitesi, Çin ve Güney Kore’den ithal edilen alüminyum ve çinko ile kaplanmış soğuk saca yönelik antidamping vergilerini 1 Kasım tarihinden itibaren askıya almaya karar verdi.

Karar, bir yandan küresel çelik sektörü ve yerel çelik ticaretindeki belirsizliğin etkisiyle alınırken, diğer yandan pandeminin yerel ekonomi üzerindeki etkisi de azaltılmak isteniyor. Çin ve Güney Kore’den ithal edilen söz konusu ürün altı ay boyunca vergiden muaf olacak. Antidamping vergileri 1 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacak ve 30 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergisi Çin için %40,77, Güney Koreli çelik üreticileri Dongkuk Steel ve SeAh Coated Metal Corporation için sırasıyla %7 ve %4,27 olurken, diğer Güney Koreli şirketler için %33,62 oranında yer alıyor.