Tayland Çin’den ithal soğuk rulo saca hile soruşturması başlattı

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal soğuk sac ve soğuk rulo saca yönelik hile soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma, Çinli ihracatçıların antidamping vergilerini atlattığı ve dolayısıyla yerel sektörde maddi hasara yol açtığı gerekçesiyle yerel üretici Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited’in başvurusu üzerine başlatıldı. Antidamping önlemini atlattığı iddia edilen ihracatçıların Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Baosteel Group şirketleri ve Maanshan Group şirketleri olduğu bildirildi. 25 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya konan vergiler %4,24-20,11 oranları arasında yer alıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7225.50.90.090 kodu altında kayıtlı bulunuyor.