Tayland, Çin ve Güney Kore’den ithal kaplamalı soğuk saca nihai antidamping vergisi getirdi

Salı, 11 Mayıs 2021 11:35:55 (GMT+3) | İstanbul

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Çin ve Güney Kore’den ithal edilen alüminyum ve çinko ile kaplanmış soğuk saca, Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere beş yıllık nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergisi Çin için %40,77, Güney Koreli çelik üreticileri Dongkuk Steel ve SeAh Coated Metal Corporation için sırasıyla %7 ve %4,27 olurken, diğer Güney Koreli şirketler için %33,62 oranında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.7011.032, 77210.7011.042, 7210.7011.043, 7210.7011.044, 7210.7011.090, 7210.7091.020, 7210.7091.030, 7210.7091.040, 7210.7091.090, 7212.4011.090, 7212.4012.090, 7212.4019.090, 7212.4091.090, 7212.4092.090, 7212.4099.090, 7225.9990.072, 7225.9990.073, 7225.9990.074, 7225.9990.076, 7225.9990.077, 7225.9990.078, 7225.9990.079, 7225.9990.090, 7226.9919.090 ve 7226.9999.090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.