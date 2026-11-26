Tayland Dış Ticaret Dairesi (DFT), ülkenin Damping ve Sübvansiyon Komitesinin Çin menşeli bazı alaşımlı soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik hile soruşturmasını tamamladığını ve mevcut antidamping vergilerinin üç Çinli üretici ile bunlara bağlı şirketlerden yapılan ithalatı kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

Antidamping vergileri %9,24-20,11 arasında değişiyor

26 Haziran 2025 tarihinde başlatılan soruşturma sonucunda antidamping önlemlerinin yürürlüğe girmesinin ardından küçük değişiklikler yapılan soğuk haddelenmiş çelik ürünlerinin ithalatının önemli ölçüde arttığı, bu durumun mevcut önlemlerin etkinliğini azalttığı ve söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlarla ihraç edildiği tespit edildi.

Buna göre yetkililer Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.'den yapılan ithalata %9,24 oranında antidamping vergisi uygulanmasına karar verirken, Baosteel grubuna bağlı beş şirket ile Maanshan grubuna bağlı altı şirketten yapılan ithalata %20,11 oranında vergi uygulanacak. Tüm vergiler CIF fiyatları üzerinden hesaplanacak.

Ürün kapsamı ve muafiyetler

Kapsamı genişletilen önlemlere tabi ürünler arasında 7225.50.90.090 kodu sınıflandırılan alaşımlı soğuk haddelenmiş rulo ve levha saclar yer alıyor.

Bununla birlikte Baoshan Iron & Steel tarafından otomotiv sektörüne yönelik üretilen belirli çelik kaliteleri önlemlerden muaf tutulurken, emaye kaplamada kullanılmak üzere üretilen belirli karbonu azaltılmış çelik kalitelerine ilgili ithalat koşullarının karşılanması kaydıyla vergi uygulanmayacak.

Kapsamı genişletilen antidamping vergileri, Tayland gümrük makamlarının söz konusu ürünlerin ithalatını kayıt altına almaya başladığı 27 Haziran 2025 tarihi itibarıyla geriye dönük olarak uygulanacak.