Fas soğuk sac ve kaplamalı saca yönelik koruma önlemlerini 10 yılın ardından sonlandırdı

Dünya Ticaret Örgütü’ne ulaşan bildirime göre Fas, soğuk sac ve kaplamalı sac ithalatına yönelik koruma önlemlerini 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sonlandırmaya karar verdi. Önlemler 10 yıldır yürürlükteydi.

Koruma önlemi, söz konusu ürünlerin ithalatı 36.000 mt’luk kotayı aştığında %13,75 oranında ek vergi şeklinde uygulanıyordu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209 (7209.16.00.20, 7209.17.00.20, 7209.18.00.20, 7209.26.00.20, 7209.27.00.20, ve 7209.28.00.20 hariç), 7211 (7211.13, 7211.14 and 7211.19, 7211.23.00.10, 7211.23.00.40, 7211.29.00.20, ve 7211.29.00.50 hariç), 7225.50.10.00, 7225.50.90.00, 7226 (7226.11.00 ve 7226.19.00 hariç), 7210 (7210.11, 7210.12, 7210.30.00, 7210.50, 7210.90.21.00, 7210.90.22.00, 7210.90.23.00, ve 7210.90.29.91 hariç), 7212 (7212.10, 7212.20.00, 7212.40.20.00, 7212.40.39.10, 7212.50.20.00, 7212.50.63.00, ve 7212.50.64.00 hariç), 7225 (7225.11.00, 7225.19.00, 7225.30, 7225.40, ve 7225.91 hariç), 7226 (7226.20.00.11, 7226.20.00.21, 7226.20.00.51, 7226.20.00.52, 7226.20.00.59, 7226.91.00, ve 7226.99.10.00 hariç) kodları altında kayıtlı bulunuyor.