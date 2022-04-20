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Tatmetal Ereğli tesislerinde güneş enerjisi santrali inşa edecek

Çarşamba, 20 Nisan 2022 10:39:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yassı mamul üreticisi Tatmetal Ereğli’de bulunan üretim tesislerinde güneş enerjisi santrali inşa edeceğini açıkladı.

Şirketin ilk yenilenebilir enerji yatırımı olan santral, tesislerin çatılarını kaplayan 70.000 metrekarelik kısmına kurulacak.

Bu yıl tamamen devreye alınması beklenen santral yılda ortalama 12 milyon kWh elektrik üretecek.

Söz konusu yatırımla 2025 yılında devreye girecek AB Sınırda Karbon Vergisi koşullarına karşı bir önlem alınmış olunacak. Tatmetal enerji tüketiminin büyük kısmını yenilenebilir enerjiden karşılamak amacıyla güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa 

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