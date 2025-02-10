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Tata Motors Limited yedinci oto hurda tesisini devreye aldı

Pazartesi, 10 Şubat 2025 15:33:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Tata Motors Limited (TML), yıllık 15.000 adet kapasiteli yeni oto hurda tesisinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

Assam eyaletinde yer alan söz konusu tesisin TML’nin ortağı Azom Platimum Scrappers tarafından işletileceği ifade edildi.

TML’nin Jaipur, Bhubaneswar, Surat, Chandigarh, Delhi-NCR ve Pune’da da oto hurda tesisleri bulunuyor. Yeni tesisle birlikte şirketin kapasitesi yıllık 100.000 adet seviyesinde yer alıyor.

Bu sayede TML, sürdürülebilir uygulamaları geliştirmeyi ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.


Etiketler: Hırvatistan Hint Yarımadası Otomotiv Tata Steel 





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