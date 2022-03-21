Taşımacılıktaki aksaklıklar İspanya çelik sektörünü etkiliyor, ArcelorMittal bitirme hatlarını durdurdu

Pazartesi, 21 Mart 2022 14:16:22 (GMT+3) | İstanbul

İspanya’da kamyon sürücülerinin yaptıkları grev nedeniyle taşımacılıkta üçüncü gün duraklamalar yaşanmaya devam ediyor. İspanya Çelik Üreticileri birliği UNESID’e göre, bu durum başta çelik sektöründe olmak üzere beklenenden daha büyük bir etki yaratıyor.

Açıklamaya göre, kara yolu taşımacılığındaki sorunlar elektrik fiyatları nedeniyle karşılaşılan zorluklara bir yenisini daha ekledi ve pandemi sonrası faaliyetlerin toparlanmasını engelliyor.

UNESID, İspanya ekonomisinin ve özellikle çelik sektörünün, enerji krizi ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle halihazırda son derece hassas olan koşulların daha da kötüleşmemesi için bu sorun karşısında hızlı bir çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Buna ek olarak Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, ulaşımdaki aksaklıklardan kaynaklanan tedarik eksikliği nedeniyle İspanya’da bulunan Gijon tesisindeki bitirme hatlarını durdurdu. Şirketin soğuk haddehanesi ve tavlama hattı daha önceden durdurulmuştu. ArcelorMittal ayrıca İspanya’daki filmaşin tesislerini de durdurmaya karar verdi.