Taranto çelik tesisinin karbonsuzlaşmasına yönelik görüşmeler ertelendi

Taranto çelik fabrikasının geleceği hakkındaki tartışmalar giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Eski Ilva'nın karbonsuzlaştırma planını ele almak üzere İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığında (MIMIT) düzenlenen yuvarlak masa toplantısında anlaşmaya varılamadı ve görüşmeler 31 Temmuz'a ertelendi. Bir sonraki toplantıya, İtalya'nın doğal gaz altyapısını yöneten şirket Snam ve program anlaşmasının tarafları da dahil olmak üzere bir teknik kurumlar arası komite katılacak.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği gibi, İtalyan hükümeti fabrikada operasyonel sürekliliği sağlamak için yeni mali kaynaklar taahhüt etti ancak hem teknik olarak hem de uzlaşma açısından sorunlar devam ediyor.

Yeni komitenin, 28 Temmuz'a kadar tesise sürdürülebilir gaz tedarikini sağlamak için bir teklif sunması ve indirgenmiş demir üretimi için gerekli olan dört doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisinin fizibilitesini değerlendirmesi bekleniyor. Tartışılan anahtar noktalardan biri, Apulia Bölgesi'nin DRI merkezini yeniden gazlaştırma kazanı kullanmadan geliştirme önerisi.

Başlangıçta 1 Ağustos'ta yapılması planlanan Taranto fabrikasının satışına ilişkin ihale muhtemelen ertelenecek. Bakan Adolfo Urso'ya göre bu erteleme, 2026'nın başlarında tamamlanması beklenen sürece ek yatırımcıların katılmasını sağlayacak.

Geçiş sürecine dahil olabilecek şirketler arasında, çelik üretim ekipmanları tedarikinde uzmanlaşmış ve elektrik ark ocağı ve doğrudan indirgenmiş demir teknolojilerinde dünya liderlerinden biri olan İtalyan Danieli grubu da bulunuyor. İtalya'nın önde gelen finansal danışmanlık ve aracılık şirketi Equita SIM'in analistlerine göre Danieli'nin 5 milyar €’yu aşan yatırımların yapılması beklenen projede rol alabileceği belirtiliyor.

Banca Akros, Danieli'nin gelecekteki ihalelere katılma fırsatı olabileceğini de belirtiyor. Ancak zaman çizelgesi giderek belirsizleşiyor ve şu anda grubun ticari faaliyetleri üzerinde doğrudan bir etkisi yok.

Taranto çelik fabrikasının geleceği, ay sonuna kadar alınması beklenen önemli teknik ve siyasi kararlar nedeniyle belirsizliğini koruyor.