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İtalya hükümeti Ilva için yeni finansman sözü verdi, sendikalar endişeli

Çarşamba, 11 Haziran 2025 16:08:08 (GMT+3)   |   Brescia

Taranto'daki eski Ilva tesisinin geleceğine ilişkiler görüşmeler devam ediyor. Dün, Palazzo Chigi'de (İtalya Başbakanlığı binası) Başkanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano başkanlığında, birçok hükümet temsilcisinin yanı sıra Acciaierie d'Italia'nın özel idare yetkilileri ve sendikaların katılımıyla yeni bir toplantı düzenlendi. Toplantının sonunda Palazzo Chigi'den yapılan açıklamada, “çelik endüstrisini yeniden canlandırmak ve istihdamı korumak için her düzeyde tam kararlılık” olduğu ifade edildi. Hükümet ayrıca, eski Ilva'nın satışı için pazarlıkların sürekli diyalog içinde sürdüğünü ve faaliyetlerin devamlılığı için gerekli mali desteği sağlamak üzere yakında bir kararname çıkarılacağını açıkladı.

Yöneticileri temsil eden federasyon Federmanager'in Ulusal Başkan Yardımcısı Gherardo Zei'ye göre hükümet, şirketin “program anlaşması sağlanana, Entegre Çevre İzni (AIA) verilene ve Baku Steel'e satış tamamlanana kadar” faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli kaynakların sağlanacağını teyit etti. Ancak Zei, fon tahsisiyle ilgili henüz somut rakamların açıklanmadığını belirtti.

Sendikalar ise, somut bir gelişme olmaması nedeniyle endişelerini dile getirdi. Uilm Genel Sekreteri Rocco Palombella, “Sonuç hayal kırıklığı yarattı. Gerçek bir haber yok, hükümet sadece kararnameyi çıkarmak için kendine daha fazla zaman tanıdı. Tüm endişelerimiz ve sorunlarımız aynen devam ediyor. Hükümet 10 gün içinde cevap vereceğini vaat etmişti, ancak bu sürenin çoktan dolduğuna inanıyoruz,” dedi.

Benzer bir görüş, Usb sendikasından Sasha Colautti tarafından da dile getirildi. Colautti, “Toplantıda önemli bir ilerleme sağlanamadı ve hükümet, halen birçok kritik sorunla karşı karşıya olan Baku Steel ile pazarlıklar konusunda kararlı  görünüyor” dedi.

Böylece eski Ilva ile ilgili anlaşmazlık, iş gücü ve Taranto tesisinin geleceği konusunda büyük belirsizlikle birlikte çözümsüz kalmaya devam ediyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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