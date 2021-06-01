Tangshan şehrinde üretim kısıtlamaları gevşeyecek

Salı, 01 Haziran 2021 12:32:48 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Hebei eyaletine bağlı olan, ülkenin çelik üretim merkezi Tangshan şehrinde, bu yılın Mart ayı sonunda getirilen üretim kısıtlamalarının gevşetileceği duyuruldu.

Yapılan açıklama göre, izabe faaliyetlerine uygulanan kısıtlama kısmi olarak gevşetilecek ve çelik üretimi, artık karbon salımını azaltma kontrolüne tabi olmayacak. Sinterleme faaliyetine uygulanan kısıtlamalar ise devam ettirilecek.

Örneğin, daha önceden karbon salımını %50’ye düşüren beş çelik üreticisi, bu oranı %30’a çekecekken, diğer 15 çelik üreticisi ise karbon salınımını %20’ye indirecek.