Çin’in demir cevheri üretimi ilk çeyrekte %15,3 arttı

Perşembe, 18 Nisan 2024 11:06:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi 2024 yılının ilk üç ayında %15,3 artışla 284,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında, Çin’in demir cevheri üretimi yıllık %14,5 artışla 98,15 milyon mt oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Mart ayında düşüş kaydederken 4 Nisan tarihindeki tatilin ardından beklentilerin iyileşmesine ve vadeli demir cevheri fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yukarı yönlü hareket etti. Çelik talebinin piyasa oyuncularının beklentilerinin altında kalması demir cevheri talebini de olumsuz etkiledi. Çin iç piyasasında demir cevheri üretiminin artması da Mart ayında fiyatları olumsuz etkiledi.